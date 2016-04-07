У Шотландії знайшли перший збірник п'єс Шекспіра

Збірник був виданий через 7 років після смерті Шекспіра в 1616 році, передає Бі-бі-сі. В ньому зібрано 36 п'єс, 18 з яких до цього не були опубліковані.

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Зокрема, у книзі представлена перша друкована версія п'єс "Макбет", "Дванадцята ніч", "Юлій Цезар", "Як вам це сподобається" і "Буря".

На першій сторінці видання також розміщено знаменитий портрет драматурга роботи відомого англійського гравера Мартіна Друшаута.

Тираж Першого Фоліо, ймовірно, не перевищував тисячі примірників. До наших днів збереглося близько 230 книг цього видання, причому 79 з них зберігаються в Шекспірівській бібліотеці Фолджера.

Збірник виявили напередодні 400-річчя з дня смерті драматурга, яке буде відзначатися в кінці квітня.