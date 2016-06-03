NASA опублікувало відео падіння астероїда над США
11:29, 03 червня 2016Наука та IT
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У четвер в американському штаті Арізона нічне небо на кілька секунд освітилося через падіння метеорита, осліпивши камери спостереження за метеорами.
Астероїд освітив небо над Арізоною
Відео падіння опубліковано на каналі NASA в Youtube.
Згідно з останніми даними, невеликий астероїд діаметром близько 1-2 метрів і масою в кілька тонн увійшов в атмосферу Землі над Арізоною близько 4 години ранку за місцевим часом.
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За інформацією NASA, швидкість цього астероїда становив близько 64,700 кілометрів на годину.
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