NASA опублікувало відео падіння астероїда над США

11:29, 03 червня 2016
Наука та IT
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У четвер в американському штаті Арізона нічне небо на кілька секунд освітилося через падіння метеорита, осліпивши камери спостереження за метеорами.

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Відео падіння опубліковано на каналі NASA в Youtube.

Згідно з останніми даними, невеликий астероїд діаметром близько 1-2 метрів і масою в кілька тонн увійшов в атмосферу Землі над Арізоною близько 4 години ранку за місцевим часом.

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За інформацією NASA, швидкість цього астероїда становив близько 64,700 кілометрів на годину.

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