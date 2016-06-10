Археологи виявили стародавнє спорудження в районі Петри

Як говориться в дослідженні, опублікованому фондом American Schools of Oriental Research, розмір платформи приблизно відповідає розмірам двох олімпійських плавальних басейнів, передає Бі-бі-сі. Дослідники кажуть, що виявлена споруда не схожа на жодну з будівель Петри.

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Імовірно стародавня кам'яна структура з фрагментами колон і сходів могла використовуватися для проведення церемоній.

Один з авторів дослідження Крістофер Таттл зазначив, що вже давно підозрював про існування ще однієї археологічної пам'ятки на території стародавнього міста.

На території Петри збереглося чимало стародавніх пам'яток, вік деяких з них перевищує 2 тис. років. Найвідоміший пам'ятник - набатейський храм Ель-Хазне, побудований на початку I ст. нашої ери.

Щорічно Петру відвідують сотні тисяч туристів, хоча останнім часом їх кількість скоротилася через активність екстремістських угруповань у регіоні.