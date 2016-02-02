Археологи знайшли в Єгипті корабель віком 4,5 тисячі років

Фрагменти дерев'яного судна виявлено в районі Абу Сейр на південь від Каїра недалеко від гробниці, що належить, як вважають археологи, чиновникові при правителях III або початку IV династії фараонів (близько 2,5 тис. років до нашої ери), передає Lenta.ru з посиланням на Prague Daily Monitor.

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Завдовжки судно досягає 18 м. З ним археологи виявили також фрагменти канатів, за допомогою яких зв'язувалися один з одним складові частини стародавнього корабля.

"Дерев'яні дошки були з'єднані дерев'яними кілочками, які досі займають вихідне положення. Надзвичайно, але пустеля зберегла волоконні планки, які утворюють шви обшивки", - сказав чех Мирослав Барта.

Судно знайдено в 2015 році в ході робіт з розчищення прилеглої до древньої гробниці території. Вчені продовжують археологічні роботи.