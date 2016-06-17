Маск показав відео невдалої посадки ракети Falcon 9

Про це засновник Tesla і SpaceX написав у своєму Twitter.

"Приземлення не було таким швидким, як ми припускали. Але все ще достатньо жорстким, щоб зруйнувати початковий ступінь. Судячи з усього, запас зрідженого кисню закінчився раніше, ніж потрібно, і ступінь упав прямо на платформу", - йдеться в повідомленні.

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При цьому Маск зазначив, що цього року він розраховує на 70% успішних приземлень ракети: "2016 – рік експериментів".

Looks like early liquid oxygen depletion caused engine shutdown just above the deck pic.twitter.com/Sa6uCkpknY — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2016

Як відомо, ця ракета стартувала з мису Канаверал 15 червня. Старт і запуск супутників пройшли нормально.

Раніше повідомлялося про як мінімум три успішні приземленнях першого ступеню Falcon 9.