Вчені знайшли в кишечнику людини бактерії, які маніпулюють мозком

Вчений Філіп Стрендвіц і його колеги з Північно-східного університету (Бостон) з'ясували, що нещодавно відкритий вид кишкових бактерій KLE1738 росте і розмножується, тільки якщо годувати їх молекулами ГАМК - гамма-аміномасляної кислоти, найважливішого гальмівного нейромедіатора центральної нервової системи людини й інших ссавців.

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ГАМК пригнічує сигнали нервових клітин, що знімає збудження і надає заспокійливу дію. При цьому аномально низький рівень ГАМК в організмі пов'язують з депресіями і афективними розладами. Таким чином, маємо перший доказ того, що мікрофлора кишечника може впливати на мозок і настрій людини.

У 2011 році інший колектив дослідників з'ясував, що інший тип кишкових бактерій (Lactobacillus rhamnosus) серйозно впливає на активність ГАМК в мозку мишей (хоч і не вживає цю речовину). Однак зараз Стрендвіц виявив, що при видаленні блукаючого нерва цей ефект зникає. В даний час біолог намагається виявитиінші кишкові мікроби, які також споживають (або навіть виробляють) ГАМК - щоб використовувати ці знання в розробці нових антидепресантів.