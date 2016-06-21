Вченим вдалося створити штучні віруси без ДНК

Стаття з результатами дослідження опублікована в журналі Nature, передає Лента.ру.

Наголошується, що складні молекули, форма яких відповідає оболонкам багатьох вірусів, можуть застосовуватися як транспорт для доставки ліків та інших активних речовин в ракові клітини.

Ікосаедр був побудований з 60 білкових блоків, амінокислотні послідовності яких вибиралися вченими з бази даних Protein Data Bank, що містить колекцію тривимірних структур безлічі білків. Всього біологи перевірили 300 різних білків на те, чи здатні вони утворити потрібну форму.

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Для вибраних білків визначалися відповідні гени, які з допомогою плазмід транспортувалися у клітини кишкової палички Escherichia coli. На основі впроваджених послідовностей ДНК бактерії синтезували білкові блоки, які потім витягали з E.coli і поміщалися в спеціальний розчин, де відбувалася самозбірка ікосаедрів.

Розмір отриманих частинок становить 14 нанометрів, і їх структура відповідає тій, що спочатку була отримана за допомогою комп'ютерного моделювання.

Повідомляється, що можливість проектувати білки, що здатні самоорганізуватися в певні структури, відкриває шлях до створення мікроскопічних контейнерів, які транспортують більші обсяги речовини, ніж раніше розроблені капсули. Такі капсули можуть застосовуватися для цільової доставки ліків в уражені органи і тканини, що дозволяє знищувати дефектні клітини без шкоди для здоров'я.

Нагадаємо, дослідження, проведене вченими з Сан-Франциско, показало, що за допомогою ліків на основі ретиноєвої кислоти можливо посилити імунну систему ВІЛ-інфікованих пацієнтів таким чином, що це дозволить позбутися від уражених вірусом клітин.