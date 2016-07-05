Україна спільно з США запустить ракету-носій Antares

Як повідомила прес-служба Державного космічного агентства України (ДКАУ), 1 червня успішно пройшли вогневі випробування ракети-носія Antares і жодних зауважень до роботи систем і агрегатів першого ступеня не було.

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«Активно розвиваючи міжнародну кооперацію в галузі освоєння космічного простору, Україна співпрацює з американською компанією Orbital АТК щодо ракети-носія Antares. Вогневі випробування модернізованої ракети-носія завершилися в червні, зауважень до роботи систем і агрегатів першого ступеня немає. Перший пуск ракети-носія в новій конфігурації заплановано на серпень 2016 року», - цитує прес-служба голову ДКАУ Любомира Сабадоша.

Як зазначили в агентстві, проект Antares розпочався в 2013 році. У цьому проекті Україна створює основну конструкцію першого ступеня ракети-носія Antares, яка призначена для доставки вантажів на МКС із космодрому Уолопс (США). З початку реалізації програми відбулося 5 пусків, 4 з яких були успішними.

У 2014 році через проблеми з двигуном ракета вибухнула за кілька секунд після старту, а проект було призупинено. Американська сторона ухвалила рішення замінити двигун російського виробництва. Останні півтора року українські фахівці займалися модернізацією першого ступеня, адаптуючи його до нового двигуна.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сабадош повідомив, що Україна з 2017 року може почати закупівлю компонентів за класифікацією "millitary" у американських приватних компаній для використання в космічній галузі. Він також додав, що Сполучені Штати Америки зацікавлені у спільній з Україною розробці та виробництві ракетних двигунів для заміни російських, від яких повністю залежить космічна галузь США.