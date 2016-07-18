У NASA приступають до збирання нового марсохода, який приступить до роботи в 2021 році

Після того, як NASA затвердить дизайн нового марсохода, який поки не має імені, агентство приступить до складання й випробування. За словами Джорджа Таху, залученого в процес створення нового мрасохода, це відбудеться на початку наступного року. Улітку 2020-го наступник Curiosity буде відправлений на Марс. Прибуття на Червону планету намічено на лютий 2021-го, передає NV.ua.

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Хоча новий марсохід буде багато в чому схожий на свого попередника, список його можливостей і завдань буде більше. Так, йому належить шукати ознаки мікробної життя, яка могла існувати на Марсі. Марсохід буде збирати і зберігати зразки ґрунту і каменів. У NASA розраховують, що з часом ці зразки можна буде повернути на Землю для детального аналізу.

Крім того, марсохід отримає ряд нових інструментів, призначених для вивчення планети. Так, в його розпорядженні будуть камери більш досконалі, ніж у Curiosity, а також мікрофон, завдяки якому можна буде почути, як звучить Марс.

"Це буде прекрасна можливість для громадськості вперше почути звуки Марса, а крім того наші інженери отримають цінну інформацію", - говорить виконавчий менеджер проекту зі створення марсохода Метт Уоллес.

Марсохід також допоможе випробувати експериментальну технологію МОХІЕ. З її допомогою він зможе використовувати вуглекислий газ, що міститься в атмосфері Марса, для виробництва кисню.