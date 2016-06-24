На Марсі виявили поширений на Землі мінерал

Стаття дослідників опублікована в журналі PNAS, повідомляє N+1.

Марсіанська наукова лабораторія NASA досліджувала зразки осадових порід з кратера Гейл, які були взяті на 1060 сол (так називається марсіанський день) після приземлення Curiosity.

Аналіз даних показав, що в зразках міститься значна кількість тридиміту - мінералу з групи кремнеземів.

Знахідка здивувала дослідників, оскільки тридиміт в основному асоціюється з процесами вулканізму з утворенням кремнієвої лави. Вчені не припускали, що такий вулканізм грав важливу роль або взагалі проходив на Марсі.

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Раніше було відомо лише про існування базальтових вулканів на планеті - такі вулкани викидають рідку лаву, яка наполовину складається з оксидів алюмінію, заліза, магнію та інших металів (другу половину складає діоксид кремнію).

На Землі подібний вулканізм пов'язаний з рухом тектонічних плит, однак на Марсі не було виявлено доказів їх існування.

Відзначається, що тридиміт не є однозначним доказом того, що на Марсі зустрічався вулканізм, аналогічний земному. Планета могла мати свої унікальні геологічні процеси.

Вчені створили альтернативні моделі явищ, які могли б призвести до утворення тридиміта без участі вулканів, однак, на їхню думку, всі вони менш ймовірні, ніж вулканізм.

Як повідомляв УНІАН, вчені місії Mars Express розгадали таємницю шлейфу над Марсом. У 2012 році шлейф утворився за десять годин, простягався над територією площею 500 тисяч квадратних кілометрів і пропав через десять діб. Структура розташовувалася набагато вище області, в якій з вуглекислого газу і води могли б сформуватися хмари.