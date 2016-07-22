Алкоголь може спровокувати сім видів раку - вчені

Вживання алкоголю може призвести до семи різних видів раку. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі "Addiction", передає Російська служба ВВС.

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Зокрема, алкоголь може призвести до раку ротової порожнини, горла, гортані, печінки, кишечника і травного тракту, а також раку грудей.

Як наголошується в дослідженні, в 2012 році рак, що виник внаслідок вживання алкоголю, забрав життя півмільйона людей у всьому світі.

Вчені підкреслюють, що існують серйозні докази того, що вживання алкоголю надає шкідливий вплив на організм, хоча біологічні механізми цього поки неясні.