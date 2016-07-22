Алкоголь може спровокувати сім видів раку - вчені
09:34, 22 липня 2016Наука та IT
2282 0
Вживання алкоголю шкодить організму, хоча біологічні механізми цього поки незрозумілі.
REUTERS
Вживання алкоголю може призвести до семи різних видів раку. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі "Addiction", передає Російська служба ВВС.
Читайте такожУ мозку людини виявили сто раніше невідомих областей
Зокрема, алкоголь може призвести до раку ротової порожнини, горла, гортані, печінки, кишечника і травного тракту, а також раку грудей.
Як наголошується в дослідженні, в 2012 році рак, що виник внаслідок вживання алкоголю, забрав життя півмільйона людей у всьому світі.
Вчені підкреслюють, що існують серйозні докази того, що вживання алкоголю надає шкідливий вплив на організм, хоча біологічні механізми цього поки неясні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter