Дослідники визначили породу собак, які найчастіше кусають людей

Найбільше позовів про відшкодування особистого збитку після нападу тварин у країні було подано через лабрадорів, передає Lenta.ru. Дослідження провели експерти компанії Animal Friends, яка займається страхуванням тварин. З'ясувалося, що лабрадори, яких називають найкращими друзями дітей, виявилися запеклими ворогами листонош - майже у третини інцидентів брали участь кур'єри і співробітники пошти. Чоловіків лабрадори кусали набагато частіше за жінок. За 2015 рік тільки Королівська поштова служба зафіксувала 2,6 тис. випадків нападів на своїх співробітників.

Читайте такожВчені встановили, що собаки з віком стають мудрішими

На думку фахівця з психології тварин Роджера Магфорда, собаки нападають на незнайомців, які приходять в дім, сприймаючи їх як загрозу своїй «зграї» - сім'ї. Влітку атаки частішають на 10%, коли діти і домашні тварини проводять багато часу в саду.

Магфорд радить листоношам заводити дружбу з місцевими собаками і «підкуповувати» їх частуванням. На його думку, собаки добре запам'ятовують людей і не будуть кусати того, хто добре до них ставиться.

Найбільш поширені наслідки нападів - ампутація пальців, утворення рубців і нервові потрясіння. Крім лабрадорів, на людей найчастіше нападають німецькі вівчарки, стаффордширські бультер'єри і бордер-коллі.