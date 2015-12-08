Домашні тварини допомагають своїм власникам краще спати

В Центрі медицини сну в клініці Майо в Скотсдейлі, Арізона, було опитано 150 пацієнтів. Всього 56% опитаних розповіли, що допускають кішок або собак на ліжко або в спальню, з них 20% скаржаться на те, що тварини заважають їм спати, а 41% стверджує, що разом зі звіринками їм спиться краще, пише "Моя планета" з посиланням на Daily Mail.

Читайте такожВчені з'ясували причину популярності відеороликів за участю котів

Останні розповіли, що волохата істота в їх ліжку дає їм відчуття безпеки, захищеності, що сприяє хорошому сну. Особливо це стосується самотніх людей, але не тільки їх. Одна заміжня жінка розповіла, що дві собаки, які влаштовуються під час сну біля її ніг, діють як "обігрівачі", а кіт, який лягає на груди, - як заспокійливе.

За словами дослідників, багато людей сприймають домашніх звірів як членів сім'ї. Оскільки людина витрачає значну частину часу на сон, бажання того, щоб тварина розділила з нею цей прояв життя, цілком зрозуміле. У той же час останнім часом в домашніх господарствах число тварин зростає, разом з ним зростає і число домовласників, які скаржаться на те, що вихованці заважають їм спати.

У 2013 році близько 10% опитаних Центром медицини сну скаржилися на те, що собаки або кішки не дають їм висипатися. За 10 років до цього таких було всього 1%.