"Зорепад року": українці зможуть побачити "потік" Персеїд з 11 по 13 серпня
15:01, 09 серпня 2016Наука та IT
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З 11 по 13 серпня жителі України зможуть спостерігати зорепад Персеїд.
Українці зможуть побачити найбільший зорепад року / facebook.com/ukrgmc.official
Іноді кількість зірок, які падають, під час нього досягає 200 на годину, йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
"Для цього потрібно знайти на небосхилі сузір'я Персей, яке в цей час розташоване практично в центрі східної частини неба, трохи вище від зоряного скупчення Плеяди", - розповіли синоптики.
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Персеїди – метеорний потік, який можна спостерігати у серпні з боку сузір'я Персея, коли Земля проходить через шлейф розбитих комет. Найдрібніші частинки згорають в земній атмосфері й утворють так званий зоряний дощ.
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