У ніч з 12 на 13 серпня Землю відвідає метеорний потік Персеїди

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Міжнародну метеорную організацію (IMO).

Метеорний потік Персеїди, який щороку підсвічує нічні небеса в липні-серпні, вийде на максимум у ніч з середи на четвер наступного тижня.

Падаючі зірки — метеори — представляють собою невеликі частинки міжпланетної речовини розмірами від піщинок до горошин. Вони входять до земної атмосфери на швидкості близько 20 кілометрів на секунду і практично миттєво згорають, залишаючи в небі красивий яскравий слід.

Персеїди — один з найбільш потужних і відомих метеорних "дощів", він виникає, коли Земля входить до пилового сліду комети Свіфта-Туттля (109P/Swift-Tuttle). За новими прогнозами IMO, цього року максимуму активності зорепад має досягти 13 серпня в останні години перед світанком, приблизно о 4 годині за місцевим часом.

Нинішній зорепад буде не особливо сильним – астрономи очікують, що кожної години падатимуть близько сотні метеорів в північній півкулі, і 50 – у південній. Для порівняння, два роки тому частота падіння Персеїд становила 124 "падаючі зірки" на годину, а 2011 року інший метеорний потік Драконіди видав 800 "падаючих зірок" на годину.

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З іншого боку, цього року спостереженнями за Персеїдами сприятиме те, що метеори рухатимуться по абсолютно темному небі – 14 серпня буде молодий місяць, і його світло не заважатиме світінню метеорів.