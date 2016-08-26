Вчені знайшли спосіб, що дозволяє багато їсти і худнути

У перспективі це дозволяє відмовитися від обмежень у прийомі їжі і не набирати зайву масу тіла, повідомляє eurekalert.org. За перетворення бежевого жиру в білий, як довели вчені, відповідають мітохондрії - клітинні органели, які виконують енергетичні функції, зокрема, переробку глюкози. Здійснивши перетворення бежевого жиру в білий, компоненти піддаються аутофагії - внутрішньоклітинному руйнуванню.

Читайте такожМедики з'ясували, що червоне вино сприяє схудненню

Регулювати перетворення типів жиру один в одного можливо, як показали вчені, за допомогою контролю експресії генів, відповідальних за руйнування мітохондрій. Миші, у яких було зупинено руйнування органел, що перетворюють бежеву в білу тканину, демонстрували високий рівень метаболізму і не страждали від ожиріння.

У здорової людини спостерігається три типи жиру: білий, бежевий і коричневий (бурий). Перший зберігає енергію, а його надлишок призводить до ожиріння і діабету. Третій забезпечує збереження організму в теплі і пов'язаний з худобою. Немовлята з'являються на світ саме з такою тканиною.

Другий жир, який деякі дослідники вважають різновидом третього, здатний перетворюватися в білий, що небажано для здоров'я. Терапія холодом, а також його медикаментозна імітація, дозволяє на короткий час здійснити зворотне перетворення.