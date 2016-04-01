Медики констатують безрезультатність боротьби з ожирінням у світі

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в медичному журналі Lancet, передає Бі-бі-сі. За останні 40 років (з 1975 по 2014 роки) кількість дорослих людей, які страждають від надмірної ваги, зросла з 105 до 641 млн осіб, говориться в публікації. Частка огрядних чоловіків за цей час потроїлася, а жінок - подвоїлася.

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Згідно з висновками дослідників, кількість людей у світі, які страждають від ожиріння, перевищила число жителів планети, які мають недостатню вагу.

Якщо нинішня тенденція збережеться, то до 2025 року від ожиріння будуть страждати 18% чоловіків і 21% жінок.

Лікарі характеризують ожиріння, як стан при якому індекс маси тіла (ІМТ, відношення маси тіла до квадрату зросту) перевищує 30.

Найбільше число огрядних людей - в Китаї: у цій країні від ожиріння страждають 43,2 млн чоловіків і 46,4 млн жінок. Це означає, що 16,3% чоловіків з надмірною масою тіла - жителі Китаю, китаянки складають 12,4% жіночого населення планети, що страждає від ожиріння. На другому місці по кількості людей із надлишковою масою тіла - США.

Вчені вважають, що одними медичними засобами і велосипедними доріжками на вулицях з проблемою не впоратися. Зокрема, автори дослідження пропонують владі енергійно взятися за регулювання цін на продукти, які провокують ожиріння, а натомість зробити більш доступними так звані здорові продукти.

Плани уряду Великобританії ввести податок на цукор, щоб зробити більш важкодоступними газовані безалкогольні напої, - це крок у правильному напрямку, стверджують автори доповіді. Кожна п'ята дитина в Британії страждає від ожиріння. При цьому діти є основними споживачами напоїв з високим вмістом цукру.

Противники подібних заходів стверджують, що державі не слід диктувати людям, що їм їсти, і що введенням нових податків подібні проблеми не вирішуються.

У минулому році ВООЗ представила доповідь, у якій говорилося, що до 2030 року у Великобританії близько 75% чоловіків і понад 60% жінок будуть страждати на ожиріння.