У Римі вчені знайшли послання Муссоліні для нащадків

Написаний латиною текст був похований разом з золотими монетами під підставою моноліту, яка розташовується в центрі Італійської форуму, повідомляє ВВС з посиланням на ZN.ua.

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За словами дослідників, текст був захований для того, щоб його знайшли нащадки Муссоліні, а не його сучасники. Про існування тексту під обеліском ніхто не знав. Послання було написано Ауреліо Джузеппе і складається з 1200 слів. Воно розділене на три частини, перша з яких присвячена розвитку фашизму і становленню Муссоліні.

У ній йдеться про те, що після Першої світової війни Італія була відновлена тільки завдяки "нелюдській далекоглядності та рішучості" Муссоліні.

Другий розділ розповідає про Фашистську молодіжну організацію, а третій — про будівництво Італійського форуму та обеліска.