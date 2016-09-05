Rosetta зуміла сфотографувати втрачений зонд "Філи" на поверхні комети

Rosetta зробила знімок менше, ніж за місяць до закінчення своєї місії. 30 вересня її розіб'ють об поверхню комети, повідомляє meduza.io.

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Зонд "Філи" - перший приклад, коли вдалося посадити космічний апарат на комету. Це сталося 12 листопада 2015 року. До кометі йогодоставила Rosetta. При посадці не спрацювали гарпуни, якими зонд повинен був закріпитися на поверхні, тому він відскочив і приземлився у незапланованому місці. Де саме, до цих пір було невідомо.