Технологічні гіганти, крім Apple, об'єдналися для розробки штучного інтелекту
Провідні глобальні високотехнологічні компанії домовилися об'єднати зусилля для розробки майбутнього застосування штучного інтелекту.
Amazon, відділення Google під назвою Deep Mind, Facebook, IBM і Microsoft оголосили, що будуть разом розглядати проблеми, пов'язані з правом на приватне життя, безпеки та взаємодії людей і AI (Artificial intelligence), повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Ініціатива називається "Партнерство з штучного інтелекту". У його роботі будуть також брати участь і запрошені експерти.
"За досить короткий проміжок часу відбувся дуже швидкий розвиток AI", - каже професор Йошуа Банджио з Монреальського університету.
"Співпраця всіх основних компаній, що займаються розвитком AI, - кращий спосіб домогтися того, щоб ми розділяли одні і ті ж цінності і прагнули досягти одних і тих же цілей для загального блага", - додав він.
У "Партнерстві з штучного інтелекту" поки не бере участь Apple, хоча деякі кажуть, що компанія, можливо, приєднається до цього проекту в найближчому майбутньому.
Партнерство також підкреслює, що воно не має наміру лобіювати ніякі уряди або законодавчі органи.
Глава дослідницького відділу Microsoft назвав партнерство "історичною співпрацею з питання про те, як штучний інтелект буде впливати на людей і на суспільство".
Штучний інтелект вже починає застосовуватися - від голосових помічників в смартфонах до віртуальних співрозмовників. Саме завдяки AI машині DeepMind вдалося здобути перемогу над чемпіоном світу з гри в го.
Читайте такожШтучний інтелект на конкурсі краси виявився расистом
У лондонській штаб-квартирі Deep Mind працює близько 250 дослідників. Засновник відділу доктор Деміс Хасабис нещодавно заявив, що його команда розробляє штучний гіпокамп - частину системи головного мозку, що відповідає за формування емоцій та консолідації пам'яті.
Мустафа Сулейман, засновник Deep Mind, відділу Google з питань штучного інтелекту, сподівається, що партнерство з іншими корпораціями допоможе знищити бар'єри між дослідниками і розробниками AI і допоможе поширити передові практики, максимізувати користь для суспільства та надати відповіді на етичні дилеми.
Але в міру розвитку технології AI, багато починають висловлювати побоювання про її можливе майбутнє застосування.
Глава Tesla Ілон Маск - один з основних критиків. Не так давно він написав у Twitter, що штучний інтелект потенційно більш небезпечний, ніж ядерна зброя, і висловив побоювання, що люди можуть стати лише біологічною платформою для цифрового супер-інтелекту.