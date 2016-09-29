Технологічні гіганти, крім Apple, об'єдналися для розробки штучного інтелекту

Amazon, відділення Google під назвою Deep Mind, Facebook, IBM і Microsoft оголосили, що будуть разом розглядати проблеми, пов'язані з правом на приватне життя, безпеки та взаємодії людей і AI (Artificial intelligence), повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Ініціатива називається "Партнерство з штучного інтелекту". У його роботі будуть також брати участь і запрошені експерти.

"За досить короткий проміжок часу відбувся дуже швидкий розвиток AI", - каже професор Йошуа Банджио з Монреальського університету.

"Співпраця всіх основних компаній, що займаються розвитком AI, - кращий спосіб домогтися того, щоб ми розділяли одні і ті ж цінності і прагнули досягти одних і тих же цілей для загального блага", - додав він.

У "Партнерстві з штучного інтелекту" поки не бере участь Apple, хоча деякі кажуть, що компанія, можливо, приєднається до цього проекту в найближчому майбутньому.

Партнерство також підкреслює, що воно не має наміру лобіювати ніякі уряди або законодавчі органи.

Глава дослідницького відділу Microsoft назвав партнерство "історичною співпрацею з питання про те, як штучний інтелект буде впливати на людей і на суспільство".

Штучний інтелект вже починає застосовуватися - від голосових помічників в смартфонах до віртуальних співрозмовників. Саме завдяки AI машині DeepMind вдалося здобути перемогу над чемпіоном світу з гри в го.

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У лондонській штаб-квартирі Deep Mind працює близько 250 дослідників. Засновник відділу доктор Деміс Хасабис нещодавно заявив, що його команда розробляє штучний гіпокамп - частину системи головного мозку, що відповідає за формування емоцій та консолідації пам'яті.

Мустафа Сулейман, засновник Deep Mind, відділу Google з питань штучного інтелекту, сподівається, що партнерство з іншими корпораціями допоможе знищити бар'єри між дослідниками і розробниками AI і допоможе поширити передові практики, максимізувати користь для суспільства та надати відповіді на етичні дилеми.

Але в міру розвитку технології AI, багато починають висловлювати побоювання про її можливе майбутнє застосування.

Глава Tesla Ілон Маск - один з основних критиків. Не так давно він написав у Twitter, що штучний інтелект потенційно більш небезпечний, ніж ядерна зброя, і висловив побоювання, що люди можуть стати лише біологічною платформою для цифрового супер-інтелекту.