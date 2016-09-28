SpaceX має намір поселити на Марсі мільйон людей

Про це Маск заявив на Міжнародному астрономічному конгресі в Гваделахарі, пише Слон.

"Ми з'ясовуємо, як взяти вас на Марс і побудувати самопідтримуюче місто, щоб стати по-справжньому міжпланетним видом", - сказав Маск.

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Засновник SpaceX зазначив, що колонізація займе 40-100 років, за які буде здійснено 10 тисяч польотів. При використанні традиційних методів вартість перельоту на Марс складе $10 млрд на людину. Маск заявив, що потрібно знизити вартість поїздки, щоб "якомога більше людей хотіли переїхати".

Він додав, що до 2035 році на Марс можна буде долетіти за 80 днів.

"Нам слід виходити з більш реалістичних цифр, наприклад з урахуванням середньої вартості будинку, яка в США становить $200 тисяч", - пояснив винахідник.

Маск пояснив, що ранній Марс був схожий на Землю, тому вчені зможуть вирощувати на планеті рослини, стискаючи атмосферу.

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"Ранній Марс був таким, як зараз Земля. Марс отримує достатньо сонячного світла, у нього є досить розряджена атмосфера. Ми зможемо вирощувати рослини на його поверхні", - сказав глава SpaceX.

На конгресі була також представлена модель корабля. Він використовує 42 двигуна, його довжина – 77,5 метра, діаметр – 12 метрів. Засновник SpaceX запевнив, що один корабель вмістить 100 осіб, разом з їх багажем і витратними матеріалами.

SpaceX вже успішно випробувала двигун для міжпланетних подорожей.

Кожна ракета буде вирушати у космос один раз на 26 місяців, перша з них доставить на Марс завод з виробництва палива, який буде розширюватися вже на планеті.

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Перший космічний корабель, за планами винахідника, буде побудований протягом чотирьох років. При цьому до 2035 році до Марса можна буде дістатися за 80 днів.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія SpaceX опублікувала відеоролик, який показує змодельований пілотований політ на Марс.

Згідно з роликом, SpaceX планує доставляти корабель на земну орбіту за допомогою ракети-носія, яка потім буде повертатися на Землю для нового старту. На орбіті корабель проведе дозаправку, після чого відправиться на Марс.