Boeing має намір випередити SpaceX у підготовці першого польоту людини на Марс

Позицію компанії озвучив її головний виконавчий директор Денніс Муіленберг, пише РБК з посиланням на Bloomberg.

«Я переконаний, що перша людина, яка ступить на Марс, прибуде туди верхи на ракеті Boeing», - заявив Муіленберг на заході з інновацій в Чикаго.

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Boeing орієнтована на створення комерційного космічного сектора біля землі, повідомив він. Муіленберг зазначив, що космічний туризм в найближчі кілька десятиліть чекає «розквіт у життєздатний комерційний ринок».

Міжнародна космічна станція (МКС) може зареєструвати на низькій навколоземній орбіті десятки готелів і компаній, що здійснюють дослідження мікрогравітації, додав представник американської компанії.

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За словами виконавчого директора Boeing, компанія створить космічний апарат для «нової епохи туристів». Також Муіленберг зазначив потенціал гіперзвукового літака, швидкість якого в три рази більше швидкості звуку.

Раніше УНІАН повідомляв, що засновник SpaceX Ілон Маск має намір поселити на Марсі мільйон чоловік, щоб "врятувати людство від неминучої загибелі". Засновник SpaceX зазначив, що колонізація займе 40-100 років, за які буде здійснено 10 тисяч польотів. Він додав, що до 2035 році на Марс можна буде долетіти за 80 днів.