Airbus отримав патент на будівництво надзвукового пасажирського літака (фото)

Таким чином інженери компанії Марко Прамполіні і Йоан Корабеф запатентували створення, по суті, надзвукового пасажирського літака, передає DT.UA з посиланням на Business Insider.

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Airbus очікує, що літак зможе розвивати швидкість вищу, ніж Мах 4,5, тобто в 4,5 рази більше, ніж швидкість звуку. Літак зможе здійснювати переліт з Лондона до Нью-Йорка за годину, у той час як знятий з виробництва "Конкорд" справлявся з цим завданням за 3,5 години.

У патенті літак описується як "літальний апарат, що складається з фюзеляжу, готичних трикутних крил по обидві сторони від фюзеляжу і системи двигунів, здатних призводити апарат в рух". Літак буде приводиться в рух з допомогою трьох різних видів двигунів, що працюють послідовно, і дозволяють йому набрати крейсерську висоту і рухатися зі швидкістю 4800 км/год.