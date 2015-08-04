Airbus отримав патент на будівництво надзвукового пасажирського літака (фото)
Авіабудівна компанія Airbus отримала патент на будівництво "ультразвукового повітряного судна та необхідного способу пересування по повітрю".
Таким чином інженери компанії Марко Прамполіні і Йоан Корабеф запатентували створення, по суті, надзвукового пасажирського літака, передає DT.UA з посиланням на Business Insider.
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Airbus очікує, що літак зможе розвивати швидкість вищу, ніж Мах 4,5, тобто в 4,5 рази більше, ніж швидкість звуку. Літак зможе здійснювати переліт з Лондона до Нью-Йорка за годину, у той час як знятий з виробництва "Конкорд" справлявся з цим завданням за 3,5 години.
У патенті літак описується як "літальний апарат, що складається з фюзеляжу, готичних трикутних крил по обидві сторони від фюзеляжу і системи двигунів, здатних призводити апарат в рух". Літак буде приводиться в рух з допомогою трьох різних видів двигунів, що працюють послідовно, і дозволяють йому набрати крейсерську висоту і рухатися зі швидкістю 4800 км/год.