Небезпечні смартфони: слідом за Galaxy вибухнув iPhone7 - ЗМІ

Про це пише ChinaDaily.

За словами власника, телефон розламався на дві частини, несерйозно поранивши йому руки й обличчя. На відміну від «Самсунга», iPhone не димів, на ньому не залишилося слідів займання, а батарея – в гарному стані. Підрозділ компанії в Китаї повідомило про інцидент в головний офіс.

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Раніше ABC повідомляв про вибух iPhone6 Plus, який стояв на зарядці, у Каліфорнії.

Як відомо, вчора, після безлічі випадків самозаймання, були припинені продажі Galaxy Note 7. Смартфон вийшов на ринок в Південній Кореї 19 серпня. На початку вересня було оголошено про відкликання 2,5 мільйона таких смартфонів після повідомлень про їх займання під час підзарядки, зокрема, в США, Південній Кореї і на Тайвані.

В Америці компанії мобільного зв'язку AT&T і T-Mobile US припинили продажі Note 7 з міркувань безпеки.

Samsung Electronics - міжнародна компанія-виробник електроніки. Штаб-квартира знаходиться в Сеулі (Південна Корея). Штат співробітників на квітень 2016 року становив близько 319 тисяч осіб у 84 країнах.