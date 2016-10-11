Samsung призупиняє виробництво Galaxy Note 7

Samsung Electronics офіційно оголосила про тимчасове припинення виробництва смартфонів Galaxy Note 7, повідомляє Прайм.

"Приводом до цього стала серія інцидентів, що сталися з цим сімейством смартфонодов: ціла низка користувачів з усього світу заявляли про їх самозаймання", - йдеться в повідомленні.

Рішення про призупинення виробництва підтримало і Корейське агентство технологічних стандартів.

Днем раніше компанія також оголосила про припинення експортних продажів цього смартфона.

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Керівництво компанії вважає, що це може бути пов'язано з дефектом акумуляторів. Зараз Samsung проводить розслідування відповідних інцидентів.

Ринок вкрай негативно сприйняв інформацію про проблеми нової моделі. Сьогодні акції компанії на торгах у Сеулі впали на 7,5%.

Продажі моделі Galaxy Note 7 почалися в Південній Кореї 19 серпня. На початку вересня було оголошено про відкликання зі світового ринку 2,5 мільйона таких смартфонів після повідомлень про їх займання під час підзарядки, зокрема, в США, Південній Кореї і на Тайвані. В Америці компанії мобільного зв'язку AT&T і T-Mobile US припинили продажі Note 7 з міркувань безпеки.

Samsung Electronics - міжнародна компанія-виробник електроніки. Штаб-квартира знаходиться в Сеулі (Південна Корея). Штат співробітників на квітень 2016 року становив близько 319 тисяч осіб у 84 країнах.