Анонсовано новий запуск ракети-носія Antares з українським ступенем

Про це повідомила прес-служба Державного космічного агентства України (ДКАУ).

«Не встигли вщухнути емоції від переживань і радості за пуск, який відбувся вночі, і на космодромі Уоллопс вже йде робота з підготовки до нового пуску РН Antares, який попередньо заплановано на 30 грудня цього року. До монтажного корпусу космодрому доставлено перший ступінь ракети-носія, виготовлений в Україні», - йдеться у повідомленні.

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Представники агентства додали, що загалом до кінця 2018 року планується здійснити п'ять пусків ракети-носія Antares, а з 2019 по 2024 роки - ще шість.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі з космодрому Уоллопс (США) успішно стартувала ракета-носій Antares.

Проект «Antares» почався в 2013 році. У цьому проекті Україна створює основну конструкцію першого ступеня ракети-носія Antares, яка призначена для доставки вантажів на МКС. З початку реалізації програми відбулося шість пусків, п‘ять з яких були успішними.

У 2014 році через проблеми з двигуном ракета вибухнула через кілька секунд після старту, а проект було тимчасово припинено. Американська сторона прийняла рішення замінити двигун російського виробництва. Останні півтора року українські фахівці займалися модернізацією першого ступеня, адаптуючи його до нового двигуна.