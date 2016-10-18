Ракета-носій Antares успішно стартувала з космодрому на острові Уоллопс (відео)

Вантажний корабель доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) вантаж загальною вагою 2,3 тонни, включаючи продовольство, воду, витратні матеріали та наукову апаратуру, пише ТАСС.

Запуск відбувся о 19:46 (02:46 за київським часом вівторка), як і було заплановано раніше, хоча до цього він неодноразово відкладався.

Після дев'яти хвилин польоту Cygnus був успішно виведений на орбіту, де він перебуватиме до неділі, а потім пристикується до Міжнародної космічної станції (МКС).

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Крім матеріалів для наукових експериментів, Cygnus привезе на станцію обладнання для виводу в космічний простір мініатюрних супутників, призначених для спостереження за погодою на Землі.

Ракета-носій Antares, яка має вивести "вантажівку" на орбіту, призначена насамперед для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію, а також для запуску комерційних і державних космічних апаратів.

Головним розробником ракети-носія Antares є корпорація Orbital Science Corporation (США). Однак апарат створюється в рамках міжнародної кооперації за участю, в тому числі, підприємств України.

Зокрема, основна конструкція першого ступеня Antares розроблена Конструкторським бюро "Південне", виготовлена "Південним машинобудівним заводом ім. А. М. Макарова" в кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА" і "РАПІД" (Чернігів).

Ракета-носій Antares оснащена двигунами РД-181 російського виробництва.