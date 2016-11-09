Сайт про імміграцію в Канаду обвалився на тлі можливої перемоги Трампа

Основний сайт з імміграції в Канаду на тлі новин про ймовірну перемогу Дональда Трампа не витримує напливу відвідувачів і працює з перебоями. Про це пише Reuters. При цьому не уточнюється, про який саме сайт іде мова. У той же час станом на 9 ранку сайт Citizenship and Immigration Canada не відкривається.

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In Canada, immigrants are encouraged to bring their cultural traditions with them and share them with their fellow citizens. pic.twitter.com/MOuStZbSX7 — Canada (@Canada) November 9, 2016

Про зростання числа заявок від американців на сайті про імміграцію New Zealand Now агентству повідомила також новозеландська влада. З 1 листопада на цей сайт надійшло майже 1,6 тисячі заявок від громадян США, це більше половини місячної норми.

За словами співрозмовників агентства, кількість відвідувань сайту з США з 7 жовтня по 7 листопада, зросла до 41 тисячі - на 80% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

В цілому, за результатами підрахунку голосів, поки лідирує Дональд Трамп, який набирає 265 з 270 голосыв вибірників. Його суперник від демократів Хілларі Клінтон може розраховувати на 218 голосів.

Як повідомлялося, кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп переміг у трьох ключових штатах: Флориді, Огайо і Північній Кароліні.