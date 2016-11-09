Трампа відділяють шість голосів від перемоги на виборах президента США
09:07, 09 листопада 2016Світ
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Трамп здобув перемогу в ключовому штаті Пенсільванія.
REUTERS
Згідно з останніми підрахунками The New York Times, кандидат на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трамп заручився підтримкою 264-х вибірників, тоді як для перемоги необхідні голоси 270 вибірників. Тим часом кандидат від демократів Хілларі Клінтон набирає 215 голосів.
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Як повідомляє Associated Press, Трамп здобув перемогу в ключовому штаті Пенсільванія, одному з небагатьох, де результат боротьби був неясний. У Пенсільванії на кону стояли голоси 20 вибірників.
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