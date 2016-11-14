Україна опустилась в рейтингу свободи Інтернету - Freedom House

Як сказано у звіті на сайті організації, статус свободи у всесвітній глобальній мережі в Україні, як і у 2015 році, оцінено як "частково вільний".

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Зокрема, за останній рік в Україні не зафіксовано фактів блокування соціальних медіа або інформаційних додатків, але водночас у дослідженні вказуються випадки блокування контенту інформації політичного і соціального спрямування, а також вказуються, що траплялися арешти блогерів та інших користувачів Інтернету.

Оцінювання статусу свободи в різних країнах відбувалося за 100-бальною шкалою, де "0" позначає країни з найбільш вільним Інтернетом у світі, і "100" - найменше вільним. Україна у цьому рейтингу отримала 38 балів. Сусід України на сході і півночі - Російська Федерація - отримала статус "не вільної" країни з доступом в Інтернеті та має 65 балів, Білорусь - "не вільна" з 62-ма балами, Туреччина - "не вільна" з 61 балом, а, наприклад, західний сусід України - Угорщина - отримала статус "вільної" з 27 балами.

Серед інших країн, Сполучені Штати Америки визнані "вільними" з 18 балами, Німеччина - "вільна" з 19 балами і Франція має статус "вільна" з 25 балами.

У дослідженні сказано, що позиція України залежить від ситуації на сході країни, оскільки "сепаратисти" блокують українські веб-сайти.

Головними ознаками зниження позицій України у рейтингу є факти чинення у червні 2015 - травні 2016 років тиску з боку бойовиків, що призвело до тимчасового блокування десятків сайтів у східних областях країни. Також зазначається, що українська влада зробила суворішою політику щодо так званих "сепаратистських" та "екстремістських" виразів в режимі он-лайн, а багато користувачів були затримані, оштрафовані і навіть ув'язненні за таку діяльність. Окремо звертається увага, що українські націоналістичні хакери «зливали» в Інтернеті персональну інформацію тисячів журналістів, які працювали на сході країни, ставлячи під загрозу їх приватність та безпеку.