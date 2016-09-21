"Закон Ярової" в дії: влада збирається отримати доступ до всього інтернет-трафіку росіян - ЗМІ

Для виконання вимог відомого "закону Ярової" ФСБ РФ спільно з Мінкомзв'язком і Мінпромторгом Росії обговорює не тільки питання зняття даних та їх зберігання, але і розшифровки і аналізу всього інтернет-трафіку. Цю інформацію "Комерсанту" повідомив топ-менеджер одного з виробників обладнання і підтвердили співрозмовник в Адміністрації президента Путіна і джерело в IT-компанії.

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На думку російських експертів, обговорювана схема, в кінцевому підсумку дозволить "не тільки запобігати потенційні загрози, але і будувати профілі поведінки користувачів в мережі — аж до оцінки їх психологічного стану та смаків".

За інформацією видання, ФСБ виступає за те, щоб розшифровувати весь трафік в режимі real-time і аналізувати його за ключовими параметрами, умовно кажучи, за словом "бомба", а міністерства наполягають на розшифровці трафіку лише тих абонентів, які привернуть увагу правоохоронних органів", — розповів співрозмовник видання в адміністрації Володимира Путіна.

У Мінпромторзі РФ від коментарів відмовилися, ФСБ і Мінкомзв'язку не відповіли на запит журналістів.

Згідно з "законом Ярової", організатори поширення інформації, тобто власники інтернет-майданчиків, що дозволяють передавати електронні повідомлення, такі як Google, "Яндекс", Mail.ru Group, Whatsapp, Telegram, Viber, Facebook, "ВКонтакте" та ін., зобов'язані вже з 20 липня здавати ключі шифрування на вимогу ФСБ.

"Іноземні компанії цій вимозі просто не підкоряться, а російські, може, і здадуть ключі після численних вимог. Але в інтернеті величезна кількість сайтів, які не є організаторами поширення інформації і використовують захищене https-з'єднання. Без розшифровки трафіку не завжди можна зрозуміти, на який сайт заходив користувач, не кажучи про те, що він там робив", — пояснив один зі співрозмовників видання.

Про те, що рішення для дешифрування інтернет-трафіку знадобиться, говориться і в технічних вимогах для виконання "закону Ярової", які в серпні направляв в профільні міністерства "Ростелеком". При цьому в "Ростелекомі", "Вимпелкомі", "Мегафоні" відмовилися від коментарів, МТС повідомили, що їм нічого не відомо про дискусії на тему дешифрування трафіку.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Президент Росії Володимир Путін підписав пакет законопроектів, які посилять відповідальність за "злочини терористичного і екстремістського характеру". Антитерористичні поправки пропонують доповнити Кримінальний кодекс статтею "Неповідомлення про злочин", а також посилити відповідальність за заклики до терористичної діяльності і виправдання тероризму в інтернеті.

Однак найбільш резонансною ініціативою стало зобов'язання для операторів стільникового зв'язку зберігати дані клієнтів протягом півроку і надавати їх правоохоронним органам. Також поправки збільшують терміни і штрафи за кількома статтями, знижують вік відповідальності за злочини з ним до 14 років і збільшується відповідальність за заклики до терористичної діяльності і виправдання тероризму в інтернеті.