Кіберполіція закрила один з найбільших "онлайн-кінотеатрів" в Україні Fs.to (відео)

19:26, 15 листопада 2016
Наука та IT
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 Правоохоронці вилучили сервери відеосховища.

Сайт не працює з ночі / фото npu.gov.ua

Кіберполіція припинила роботу одного з найбільших піратських сайтів України. Правоохоронці вилучили сервери. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За повідомленнями низки ЗМІ цим сайтом виявилось велике відеосховище Fs.to, яке з ночі припинило свою роботу.

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У поліції зазначають, що за час роботи нелегального «онлайн-кінотеатру» правовласникам було завдано збитків на кілька мільйонів гривень.

«Аудиторія сайтів сягала мільйона користувачів. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення авторського і суміжних прав», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже вилучили обладнання, яке використовувалось для організації діяльності їх технічної інфраструктури. Проведено санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, дата-центрах, помешканнях фігурантів кримінального провадження та зібрано додаткові докази протиправної діяльності веб-ресурсів.

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«Окремо ідентифіковані іноземні (зокрема, «офшорні») та низка українських компаній. Через їх рахунки здійснювалася легалізація коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності ресурсів злочинної групи», - йдеться у повідомленні.

Розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України, триває. Разом з тим, з урахуванням специфіки роботи піратських ресурсів такої категорії, поліцією ведеться постійний моніторинг мережі Інтернет для виявлення фактів можливого відновлення роботи піратських сайтів.

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