Хокінг розповів про ймовірні сценарії апокаліпсису й порадив людям "тікати з планети"

Про це заявив британський фізик-теоретик Стівен Хокінг, передає The Daily Mail.

Він закликав людей тікати з планети, наголосивши на необхідності створення технологій для далеких космічних перельотів.

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Хокінг також зазначив, що за останні 50 років наука стрімко розвинулася, а людство наблизилося до розуміння Всесвіту.

Також він сподівається, що у найближчому майбутнього дослідники зможуть використати гравітаційні хвилі для того, що побачити, як відбувався великий вибух.

Раніше британський фізик-теоретик Стівен Хокінг попередив людство про неминучу техногенну катастрофу, яка відбудеться в найближчу тисячу років.

Також він повідомляв про небезпеку штучного інтелекту, розвиток якого може загрожувати людству зникненням. Хокінг закликав не зупиняти прогрес науки, але порадив науковцям і політикам бути більш обережними.