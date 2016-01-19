Британський фізик Хокінг назвав терміни неминучої техногенної катастрофи

Про це, як повідомляє BBC News, вчений розповів у запису радіопередачі, присвяченій відкриттю м'якого волосся чорних дір, передає Lenta.ru. Фізик виділив три основні загрози для людства: ядерну війну, глобальне потепління і створені генетичною інженерією віруси. На думку фізика, найближчим часом вони не загрожують людині, але з плином часу щось "може піти не так".

Читайте такожСтівен Хокінг з колегами запропонували нове рішення парадоксу втрати інформації в чорних дірах

«Шанси виникнення катастрофи на планеті Земля в цьому році досить низькі, але з часом вони збільшуються, так що не виникає сумнівів у тому, що це станеться в найближчі тисячу або десять тисяч років», - сказав фізик.

Порятунок людства Стівен Хокінг бачить у переселенні з Землі. «Ми не будемо засновувати автономні колонії в космосі принаймні в найближчі 100 років, так що ми повинні бути дуже обережними», - попередив майбутні покоління вчений.

Аудіопередача зі Стівеном Хокінгом, в якій вчений відповість на питання слухачів і розповість про відкриття ним у співавторстві з Малкольмом Перрі та Ендрю Стромінжером м'якого волосся чорних дір, буде транслюватися 26 січня та 2 лютого в ефірі радіостанції BBC Radio 4.

Раніше Стівен Хокінг повідомляв про небезпеку штучного інтелекту, розвиток якого може загрожувати людству зникненням. Хокінг закликав не зупиняти прогрес науки, але порадив науковцям і політикам бути більш обережними.