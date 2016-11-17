На Банковій пояснили припинення роботи EХ.ua боротьбою з піратством

«У них (Ex.ua – УНІАН) є бізнес-модель, яка давала їм можливість заробляти кошти, поширюючи нелегальний відеоконтент, вставляючи в нього українську рекламу. Українські рекламодавці платили гроші за розміщення реклами, а правовласники контенту не отримували ніякої бенефіції від цього. Власники ресурсу отримували таким чином близько 1 мільйона доларів доходів на рік», – заявив він у четвер, 17 листопада, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожУ Fs.to заявляють про політичну провокацію і спростовують відновлення роботи найближчим часом

За його словами, важливо, щоб ті, хто порушують українське і міжнародне законодавство в сфері інтернет-діяльності, «переходили на світлу сторону».

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада ресурс EX.UA прийняв рішення припинити роботу.

Нагадаємо, цього тижня кіберполіція вилучила сервери одного з найбільших онлайн-кінотеатрів FS.to. У поліції зазначають, що за час роботи ресурсу правовласникам було завдано збитків на кілька мільйонів гривень.

"Аудиторія сайтів сягала мільйона користувачів. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення авторського і суміжних прав", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже вилучили обладнання, яке використовувалось для організації діяльності їх технічної інфраструктури. Проведено санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, дата-центрах, помешканнях фігурантів кримінального провадження та зібрано додаткові докази протиправної діяльності веб-ресурсів.