Файлообмінник ЕХ.UA припиняє роботу

Про це йдеться в заяві на головній сторінці сайту.

"За останній рік EX.UA довелось відчути на собі прямі погрози, шантаж (у т. ч. і на міждержавному рівні), DDOS атаки. Дані дії піддають небезпеці особисту інформацію та особисті файли, які зберігаються на ресурсі. EX.UA працював у правовому полі. Не всім подобалося таке трактування законодавства, але ресурс завжди поважав закони України. EX.UA дотримувався авторських прав, що постійно підтверджував швидким реагуванням на будь-які порушення на майданчику. При цьому, ресурс не схвалює ту систему розподілу і управління авторськими правами, що склалася на сьогодні", - сказано в заяві.

Згідно з повідомленням, власники сайту вважають, що останні законодавчі ініціативи в сфері "нібито боротьби з піратством несуть всі ознаки нецивілізованого лобізму. Новий закон, який знаходиться на підписанні у Президента, робить невигідним його дотримання: він буде діяти тільки проти тих, хто спробує йому слідувати. Він буде стимулювати нехтування авторськими правами".

"EX.UA завжди ідентифікував себе як національне файлове сховище і відкидав будь-які пропозиції пов'язані зі зміною доменної зони і території мовлення. Назва EX.to/co/ru для EX.іа неприйнятно. EX.UA ніколи не зійде з позицій поваги до законів України, і тому ресурс прийняв рішення просто припинити свою роботу. Ми просимо усіх користувачів вилучити файли зі своїх архівів на EX.UA до 30.11.2016. Також повідомляємо користувачів mail.ex.ua, що цей сервіс найближчим часом переїде на новий домен", - сказано у звернення до користувачів.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня кіберполіція вилучила сервери одного з найбільших онлайн-кінотеатрів FS.to. У поліції зазначають, що за час роботи ресурсу правовласникам було завдано збитків на кілька мільйонів гривень.

"Аудиторія сайтів сягала мільйона користувачів. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення авторського і суміжних прав", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже вилучили обладнання, яке використовувалось для організації діяльності їх технічної інфраструктури. Проведено санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, дата-центрах, помешканнях фігурантів кримінального провадження та зібрано додаткові докази протиправної діяльності веб-ресурсів.