Космічні запуски можуть припинитися через сто років через космічне сміття

Про це повідомили на конференції "Космонавтика XXI століття", як інформує ТАСС.

"У процесі заслуховування і обговорення доповідей учасники обмінялися думками із питань створення довготривалої місячної бази, розвитку космічної ядерної енергетики, перспективних технологій передачі інформації в умовах обмежених ресурсів і багато інших тем, аж до проблеми космічного сміття", - сказано в повідомленні.

"Якщо не займатися її вирішенням, то, за прогнозами, через 100-200 років розвиток космічної діяльності може припинитися", - заявили учаники конференції.

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Згідно з щоквартальним звітом Космічного центру імені Джонсона, до липня цього року на навколоземній орбіті перебувало 17,729 тис. рукотворних об'єктів, включаючи 4,242 тис. діючих і тих, що вийшли з ладу супутників, а також 13,487 тис. ступенів ракет-носіїв, розгінних блоків, іншої космічної техніки та її уламків.

Перше місце за обсягом космічного сміття займає Росія з 6,318 тис. космічними об'єктами, США - на другому місці з 5,663 тис. одиницями, Китай - на третьому місці з 3,779 тис. об'єктами.