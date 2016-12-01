Власники сервісу Ex.ua, що закрився, мають намір створити новий файлообмінник
Власники найбільшого українського сервісу обміну інформацією Ex.ua, що закрився, мають намір створити нове файлове сховище.
Про це повідомив сервіс на своєму сайті.
«Розглядається можливість запуску закритого файлового сховища. ... Це буде окрема платформа з безліччю додаткових функцій і поліпшеними можливостями продуктивності», - повідомляється на сайті Ex.ua.
Про новий проект і його назву сервіс оголосить 21 грудня 2016 року.
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня український сервіс обміну інформацією Ex.ua виставив на продаж свій домен за 1 млн дол., виручені кошти будуть витрачені на дитячі операції.
Також файлообмінник заявив про продовження доступу до файлів, які зберігають користувачі, і до пошти на домені Ex.ua до 31 грудня 2016 року.
17 листопада поточного року український сервіс обміну інформацією Ex.ua оголосив про припинення діяльності в Україні з 1 грудня через погрози, шантаж і DDOS-атаки.
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У 2012 році після звернення Торгового представництва США міліція закрила один з найбільших українських порталів обміну файлами Eх.ua.
Після закриття Eх.ua користувачі інтернету на знак протесту масово атакували сайти МВС, президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ тощо.
2 лютого 2013 року міліція відкликала вимогу про блокування порталу Ex.ua, а 3 лютого ресурс частково відновив роботу.
Також у середині листопада 2016 року популярний торрент-трекер Torrents.Net.UA оголосив про припинення роботи в Україні на невизначений час.