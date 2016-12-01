Власники сервісу Ex.ua, що закрився, мають намір створити новий файлообмінник

Про це повідомив сервіс на своєму сайті.

«Розглядається можливість запуску закритого файлового сховища. ... Це буде окрема платформа з безліччю додаткових функцій і поліпшеними можливостями продуктивності», - повідомляється на сайті Ex.ua.

Про новий проект і його назву сервіс оголосить 21 грудня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня український сервіс обміну інформацією Ex.ua виставив на продаж свій домен за 1 млн дол., виручені кошти будуть витрачені на дитячі операції.

Також файлообмінник заявив про продовження доступу до файлів, які зберігають користувачі, і до пошти на домені Ex.ua до 31 грудня 2016 року.

17 листопада поточного року український сервіс обміну інформацією Ex.ua оголосив про припинення діяльності в Україні з 1 грудня через погрози, шантаж і DDOS-атаки.

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У 2012 році після звернення Торгового представництва США міліція закрила один з найбільших українських порталів обміну файлами Eх.ua.

Після закриття Eх.ua користувачі інтернету на знак протесту масово атакували сайти МВС, президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ тощо.

2 лютого 2013 року міліція відкликала вимогу про блокування порталу Ex.ua, а 3 лютого ресурс частково відновив роботу.

Також у середині листопада 2016 року популярний торрент-трекер Torrents.Net.UA оголосив про припинення роботи в Україні на невизначений час.