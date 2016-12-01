Ex.ua заявив про продаж свого домену і збереження доступу до файлів до кінця року

«Повідомляємо: найдорожчий домен UANET (україномовний сегмент інтернету – УНІАН) продається. Ціна домену Ех.uа – 1 млн доларів США. 100% виручених коштів будуть витрачені на термінові і невідкладні дитячі операції», – повідомляється на сайті Ex.ua.

Згідно з повідомленням, контроль за цільовим використанням коштів від реалізації домену здійснюватиме відома міжнародна аудиторська компанія.

Також сервіс заявив про продовження доступу до користувальницьких збережених файлів і до пошти на домені Ex.ua до 31 грудня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада поточного року український сервіс обміну інформацією Ex.ua оголосив про припинення діяльності в Україні з 1 грудня через погрози, шантаж і DDOS-атаки.

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5 листопада 2016 року департамент кіберполіції Національної поліції України припинив роботу одного з найбільших онлайн-кінотеатрів України fs.to, який нелегально обслуговував до мільйона користувачів і завдав правовласникам близько 5 млн грн збитку.

У 2012 році після звернення Торгового представництва США міліція закрила один з найбільших українських порталів обміну файлами Ех.uа.

Після закриття Ех.uа користувачі Інтернету на знак протесту масово атакували сайти МВС, президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ та інші.

2 лютого 2013 року міліція відкликала вимогу про блокування порталу Ех.uа, а 3 лютого ресурс частково відновив роботу.

Також у середині листопада 2016 року популярний торрент-трекер Torrents.Net.UA оголосив про припинення роботи в Україні на невизначений час.