Хокінг оголосив про настання "найстрашнішого часу" для Землі

Також ситуацію загострюють інтернет та різні онлайн-платформи, які дозволяють невеликій групі людей отримувати величезні прибутки при залученні незначних ресурсів, передає The Guardian.

"Інтернет та інші платформи дозволяють невеликим групам людей отримувати величезний прибуток при прийомі на роботу дуже малої кількості людей. Це неминуче, це прогрес, але це руйнує суспільство", — переконаний вчений.

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Усі перераховані причини Хокінг називає прогресом, проте водночас наголошує, що такі явища є соціально руйнівними.

Крім того, переконаний вчений, результати референдуму про вихід Великобританії з ЄС і президентських виборів у США були зумовлені невдоволенням громадян тим, що еліти "відсторонилися від них".

Хокінг вважає, що вихід з цієї ситуації - об'єднання зусиль всіх країн та всіх верств населення.

Раніше Хокінг заявляв, що у найближчу тисячу років настане неминучий кінець світу через ядерну війну, штучний інтелект чи генетично утворений вірус.