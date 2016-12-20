В Японії створили робота із повітряних кульок (відео)
16:56, 20 грудня 2016Наука та IT
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Японські інженери створили робота-маніпулятора, корпус якого складається із тонкої матерії, наповненої гелієм.
Перспективною сферою використання пристрою стануть пошуково-рятувальні операції / скріншот
Про це повідомляють РИА Новости.
Довжина робота становить 20 метрів, при цьому пристрій відрізняється малою вагою — всього 1,2 кілограма. За твердженнями розробників, в складеному стані робот може вміститися в багажнику автомобіля.
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Маніпулятор управляється штучними "пневматичними м'язами", закріпленими на зовнішній стороні конструкції. Однак інженери відзначають, що робот не призначений для переміщення важких вантажів. Перспективною сферою використання пристрою стануть пошуково-рятувальні операції.
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