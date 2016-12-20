Власники роботів для утіх стали новою мішенню для хакерів: у групі ризику 40% чоловіків - ЗМІ

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Daily Mail.

Доктор Кейт Девлін заявила, що такі іграшки можуть зберігати в собі конфіденційну інформацію про особу, яка може бути вкрадена і використана зловмисниками в особистих цілях. «Коли люди часто, не замислюючись, клацають мишкою і погоджуються з умовами використання, навіть не читаючи їх, наслідки можуть бути жахливими», - пояснила доктор Девлін.

Читайте також"30 секунд до злому": хакери знайшли спосіб, як "крякнути" MacBook за півхвилини (відео)

На конференції були також оприлюднені результати дослідження серед гетеросексуальних чоловіків у віці від 18 до 67 років, яким демонструвалися проморолики з гуманоїдними андроїдами жіночої статі. Понад 40% опитаних підтвердили, що придбали б собі секс-робота в найближчому майбутньому.

Раніше стало відомо, що корейці створили 4-метрового людиноподібного робота.