"Трансформери" вже тут: корейці представили людиноподібного робота з пілотом усередині (відео)

Про це повідомляє Reddit.

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У ролику видно, як величезний робот METHOD-1 крокує, а також виконує дії руками услід за своїм пілотом. Відео поділився один з творців проекту — 3D-дизайнер молдавського походження Віталій Булгар, який раніше працював над графікою у фільмах «Трансформери: Епоха винищення» і «Термінатор: Генеза», а також у комп'ютерній грі Starcraft 2: Heart Of The Swarm.