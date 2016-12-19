"Трансформери" вже тут: корейці представили людиноподібного робота з пілотом усередині (відео)
17:18, 19 грудня 2016Наука та IT
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Південнокорейська компанія Future Technology показала відео зі своїм чотириметровим роботом, керованим людиною з кабіни.
Корейці створили 4-метрового людиноподібного робота / скриншот
Про це повідомляє Reddit.
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У ролику видно, як величезний робот METHOD-1 крокує, а також виконує дії руками услід за своїм пілотом. Відео поділився один з творців проекту — 3D-дизайнер молдавського походження Віталій Булгар, який раніше працював над графікою у фільмах «Трансформери: Епоха винищення» і «Термінатор: Генеза», а також у комп'ютерній грі Starcraft 2: Heart Of The Swarm.
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