Порошенко розповів про понад 6 тисяч кібератак на українські відомства за два місяці

Як повідомили у прес-службі глави держави, про це він сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони, де розглядалися основні засади інформаційної безпеки, в першу чергу загрози кібербезпеці та їхні нейтралізації, а також невідкладні заходи із захисту критичної інфраструктури України.

Читайте такожКібератаку на "Укрзалізницю" здійснили українські хакери на замовлення невідомого із Росії - Омелян

«Загалом впродовж останніх двох місяців на об’єктах п’яти відомств та тридцяти одного державного інформаційного ресурсу виявлено близько шести з половиною тисяч спланованих кібератак», - сказав Порошенко.

Він нагадав, що внаслідок кібератаки 6 грудня було виведено з ладу мережу Державної казначейської служби та Міністерства фінансів, що призвело до порушення казначейського обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, трапилася надзвичайна подія в системі, де зазвичай здійснюється близько ста п’ятдесяти тисяч електронних транзакцій за добу. «Питання кібербезпеки стоять як основні виклики на сьогоднішній день і під час самітів НАТО, і під час проведення наших комісії. Створено спеціальний трастовий фонд. Тому винесення сьогодні на засідання РНБОУ питання кібербезпеки є абсолютно актуальним», - наголосив президент на початку засідання РНБОУ. При цьому, за його словами, ці загрози стосуються не лише міністерств та навів приклад втручання в роботу сайту «Укрзалізниці».

Порошенко наголосив, що розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них напряму чи опосередковано спецслужб Росії, яка розв’язала кібервійну проти української держави. Він також відзначив, що подібні агресивні дії в кіберпросторі Росія веде і проти інших країн, зокрема з такою ж проблемою зіткнулися Сполучені Штати.

«Ми маємо справу з глобальним безпековим викликом, який Росія кидає всій євроатлантичній спільноті», - заявив президент.

Глава держави також нагадав, що наприкінці 2015 – початку 2016 року здійснено кібератаки на об’єкти енергетичної галузі, атомних електростанцій, аеропорту «Бориспіль».

Крім того, він нагадав про затримання групи озброєних осіб у районі Запорізької АЕС, здійснення диверсійних актів на наземному магістральному газопроводі високого тиску «Богородчани – Долина» в Івано-Франківській області та «Уренгой - Помари - Ужгород» у Полтавській області. Крім того, додав глава держави, мали місце цілеспрямовані дії терористичних угрупувань щодо порушення функціонування та знищення об’єктів промисловості, транспортної інфраструктури, об’єктів електро-, газо- та водопостачання, в першу чергу це було сконцентровано в Донецькій та Луганській областях.

«На сьогодні цілком ймовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Добре, що ми збудували професійну СБУ, і Служба вміє попереджати ці загрози. Але нам потрібна міжвідомча координація», - заявив Порошенко та додав, що важливо обмінюватися досвідом з країнами-партнерами.

В свою чергу, як повідомляє Урядовий портал, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зауважив, що об'єднання зусиль усіх гілок влади дасть можливість побудувати якісну систему захисту для протидії кіберзагрозам. "Об'єднання зусиль дасть нам можливість побудувати якісну систему захисту", - зауважив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2016 року сервери державних органів і підприємств були атаковані хакерами. Зокрема, кібератакам піддалися сайти Пенсійного фонду, Міністерства фінансів, Державного казначейства, Міністерства інфраструктури, Державної авіаслужби, акціонерної компанії «Укрзалізниця». Українські чиновники заявили, що атаки були здійснені з-за кордону.

Перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України Олександр Власюк повідомив, що Мінфін і Держказначейство в результаті хакерської атаки втратили 3 терабайти інформації.

У зв'язку з атаками хакерів на сервери 16 грудня Міністерство інфраструктури заявило про запровадження особливого режиму контролю і захисту IT-систем державних підприємств.

21 грудня 2016 року Верховна Рада України передбачила у державному бюджеті на 2017 рік додатково 150 млн грн на розвиток, модернізацію і функціонування системи кібернетичного захисту.

Служба безпеки України у січні-листопаді 2016 року зафіксувала 247 кібератак на електронні інформаційні ресурси державних установ.