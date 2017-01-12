NASA оприлюднило відео першої в історії посадки зонда на супутник Сатурна

При створенні відео посадки були використані реальні знімки, сотні яких Huygens зробив за дві з половиною години, поки сідав на Титан.

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Місія Huygens - перша м'яка посадка у Зовнішній Сонячній системі, відбулася 14 січня 2005 року, але відеозапис з моделюванням цих подій з'явився тільки 11 січня 2017.

На знімках зображені скелясті схили з темними каналами і крутими ярами. В районі приземлення зонда поверхня була темною і зернистою, схожою висохлого озера.

"Посадка Huygens - прорив у наших дослідженнях Титану, а також перша м'яка посадка на "місяць" зовнішньої планети. Вона повністю змінила наше розуміння цього вкритого серпанком океанічного світу", - зазначила дослідник проекту Кассіні в лабораторії реактивного руху NASA в Пасадені Лінда Спилкер.

Зонд Huygens створений Європейським космічним агентством і названий на честь голландського астронома XVII століття Християна Гюйгенса. Він був запущений 15 жовтня 1997 року в зв'язці з космічним апаратом Cassini.

Додамо, раніше стало відомо, що температура на Титані становить близько -180 градусів за Цельсієм, падають метанові дощі, а річки впадають у вуглеводневі моря. Азотна атмосфера Титану в півтора рази товстіша земної і захищає від радіації. На поверхні є величезна кількість вуглеводнів в твердому і рідкому вигляді, які можуть бути використані в якості джерел енергії.

Хоча в атмосфері не вистачає кисню, водяний лід безпосередньо під поверхнею може бути використаний для забезпечення киснем для дихання і спалювання вуглеводнів у якості палива. На Титані холодно, але його гіпотетичним мешканцям не знадобляться скафандри для підтримки тиску – тільки теплий одяг і респіратори.