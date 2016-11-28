Вчені назвали краще місце для людської колонії, ніж Марс

Температура на Титані становить близько -180 градусів за Цельсієм, падають метанові дощі, а річки впадають у вуглеводневі моря. Тим не менш, Титан може виявитися єдиним місцем у Сонячній системі, де є сенс будувати постійну, самодостатню колонію. Про це пише Scientific American.

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Вчені прийшли до такого висновку, подивившись на можливі варіанти для колонізації під новим кутом – екологічним. На думку дослідника Аманди Хендрікс, цей варіант навіть кращий від Марса.

Автори матеріалу вважають, що у людей майбутнього будуть приблизно ті ж потреби, що й у нас: їх оселі потребуватимуть достатньої кількості енергії, придатної для життя температури та захисту від жорстких зовнішніх факторів, таких як космічна радіація.

Досі більшість дослідників дивилися на Місяць або Марс в якості наступного кроку колонізації. Обидва ці напрями мають дві переваги - вони не надто далекі від Землі, а можливість будівництва поселення не така вже й нереальна.

Але хоча Місяць і Марс виглядають порівняно розумними напрямками, вони обидва не захищені магнітосферою і атмосферою. Їх поверхню постійно бомбардують космічні частинки і випромінення, що не дозволить людям влаштуватися там надовго.

Дослідники пояснюють, що Меркурій знаходиться дуже близько до Сонця, до того ж тут надто сильні перепади температури, щоб жити. Атмосфера Венери отруйна, там високий тиск і температура. Можна поселитися на повітряних кулях високо в атмосфері Венери, але таке житло ніколи не буде самоокупним.

У той же час азотна атмосфера Титану в півтора рази товстіша від земної і захищає від радіації. На поверхні є величезна кількість вуглеводнів в твердому і рідкому вигляді, які можуть бути використані в якості джерел енергії. Хоча в атмосфері не вистачає кисню, водяний лід безпосередньо під поверхнею може бути використаний для забезпечення киснем для дихання і спалювання вуглеводнів у якості палива.

На Титані холодно, але його мешканцям не знадобляться скафандри для підтримки тиску – тільки теплий одяг і респіратори.

Житлові корпуси можуть бути виготовлені з пластику, виробленого з необмежених ресурсів, що видобуваються на поверхні. Вони можуть бути побудовані у вигляді куполів, заповнених теплим киснем і азотом. Простота конструкції дозволить будувати величезні приміщення.

Мешканцям Титану не доведеться проводити весь свій час всередині. Можливості для відпочинку на Титані унікальні. Наприклад, можна буде літати. Слабка гравітація, подібна місячній, у поєднанні з щільною атмосферою дозволять людям літати з крилами за спиною. А якщо крила відпадуть, можна не хвилюватися - посадка буде м'якою.