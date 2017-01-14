SpaceX запустила ракету Falcon 9 вперше після вересневої аварії (фоторепортаж, відео)

Як передає ТАСС з посиланням на повідомлення компанії SpaceX, пуск відбувся в 12:54 за часом Східного узбережжя США (19:54 за Києвом).

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Це перший пуск, здійснений SpaceX з моменту аварії її ракети Falcon 9 у вересні минулого року.

"За 1 хвилину 17 секунд політ триває нормально", - уточнили в центрі управління польотом SpaceX.

Відділення першої ступені ракети пройшло успішно і було зустрінуто оплесками в центрі управління.

Менш ніж за годину після запуску нижня ступень ракети-носія здійснила керований спуск на морську платформу в Тихому океані. "Операція пройшла успішно", - повідомила SpaceX.

Фахівці компанії відпрацьовують спуск нижньої ступені для її повторного застосування при наступних запусках.

Як повідомляли фахівці компанії, аварія під час запуску у вересні минулого року сталася через неполадки в одному з трьох балонів, які були розташовані в баку з рідким киснем у другий ступені ракети.

*** Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) - американська приватна компанія - виробник космічної техніки, яка розробила ракети-носії Falcon 1 і Falcon 9 з метою зробити їх багаторазовими. Також компанія розробила космічний корабель Dragon, виведений на орбіту Falcon 9 і призначений для поповнення запасів на Міжнародній космічній станції. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником PayPal і CEO Tesla Motors Ілоном Маском з метою скоротити витрати на польоти в космос.