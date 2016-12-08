SpaceX відновить запуски ракети-носія Falcon 9 на початку січня

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії, передає РБК.

Ми закінчуємо розслідування причин аварії, що сталася у вересні цього року, зазначили в SpaceX. Залишилися «кінцеві кроки, необхідні для безпечного і надійного повернення до польоту, який відбудеться на початку січня із запуском Iridium-1», — наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня близько 9 ранку за місцевим часом стався вибух на пусковий платформі SLC-40 на мисі Канаверал у штаті Флорида, що використовується компанією SpaceX. Через 20 хвилин було ще кілька вибухів, які відчувалися в будівлях, розташованих на відстані декількох кілометрів.

SpaceX повідомила, що під час вибуху були втрачені ракета-носій Falcon 9 із супутником ізраїльської Spacecom Ltd, потужності якої компанія планувала використовувати для проекту Facebook щодо забезпечення доступу в інтернет в низці країн Африки. У повідомленні SpaceX зазначалося, що причиною вибуху стала "аномалія" на пусковий платформі. Під час події ніхто не постраждав.