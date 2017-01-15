В Японії зазнала аварії ракета-носій найменшого класу в світі

Запуск японської ракети-носія SS-520 самого компактного в світі класу з космодрому Утиноура (південна префектура Кагосіма) пройшов невдало.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

Його фахівці проаналізували додаткові дані телеметрії і прийшли до висновку, що в другій ступені ракети не сталося займання палива. Якийсь час вона продовжувала летіти за інерцією, проте потім впала в Японській море. Раніше повідомлялося, що запуск пройшов успішно і комунікаційний супутник TRICOM1 вагою 3 кілограми зміг відокремився від ракети на висоті 200 кілометрів над поверхнею Землі.

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Довжина ракети складає 9,54 метра, її діаметр - 52 сантиметри, а вага - 2,6 тонни. Японським фахівцям вдалося максимально скоротити вартість розробки ракети та її запуску за рахунок використання загальнодоступних акумуляторних батарей та інших компонентів. Загальні витрати не перевищують 400 мільйонів ієн (3,6 мільйона доларів). Спочатку запуск був запланований на 11 січня, проте його довелося відкласти через погані погодні умови.