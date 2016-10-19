Модуль Schiaparelli здійснив посадку на Марс, зв'язок з ним втрачений

TGO шукатиме в атмосфері Марса сліди метану та інших газів, які могли би свідчити про активні біологічні або геологічні процеси, повідомляє DW за інформацією Європейського космічного агентства (ESA).

Водночас доля тестового посадкового зонда "Скіапареллі", який був розділився з TGO і сів на поверхню Марса, залишається невідомою, оскільки зв'язок з ним був втрачений незадовго до приземлення. 577-кілограмовий зонд увійшов в атмосферу на швидкості 21 тисяча кілометрів на годину. Протягом своєї шестихвилинної посадки зонд спершу гальмував парашутом, а потім - на висоті від 1100 до двох метрів над поверхнею - ракетними двигунами.

Як повідомляв УНІАН, місія ExoMars стартувала 14 березня. Два космічні апарати почали 7-місячну подорож до Марса в рамках спільної європейсько-російської місії з пошуку ознак життя на червоній планеті.

Ракета-носій «Протон-М», яка стартувала 14 березня з космодрому Байконур, вивела апарати місії ExoMars на навколоземну орбіту.

До Марса вирушив орбітальний апарат Trace Gas Orbiter для вивчення газових домішок в атмосфері, що залишиться на орбіті планети, і модуль Schiaparelli для відпрацювання посадки на поверхню планети і виконання функцій автономної станції на Марсі.